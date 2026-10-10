Na ophef over lhbti-beleid Oldebroek wordt regenboogvlag toch gehesen

In de gemeente Oldebroek wordt vandaag een regenboogvlag gehesen bij de Kruiskerk in Wezep. Dat is uniek omdat de gemeente Oldebroek per 1 oktober het lhbti-beleid introk waardoor de vlag bijvoorbeeld niet meer bij het gemeentehuis mag wapperen. Bij het hijsen zijn onder andere de predikant van de kerk en de burgemeester aanwezig.

Per 1 oktober heeft de gemeente Oldebroek het lhbti-beleid ingetrokken en dit betekent ook dat op Coming-Outdag de regenboogvlag niet meer gehesen mag worden. Desondanks verzamelen tientallen mensen zich zaterdag bij de Kruiskerk in Wezep om een regenboogvlag te hijsen. De meest opvallende aanwezige is burgemeester Tanja Haseloop-Amsing. Zij maakt immers deel uit van de raad die ervoor koos het beleid in te trekken.

Tientallen regenboogvlaggen

Als reactie op dit gemeentelijke besluit startte inwoner Kjeld Mooi een initiatief waarbij inwoners van de gemeente een gratis regenboogvlag aan kunnen vragen. "Dit is geen actie tegen iemand”, vertelt Kjeld. “Het gaat erom dat inwoners zelf laten zien dat iedereen erbij hoort."

Jaarlijks wordt op 11 oktober Coming-Outdag gevierd, het hijsmoment wordt een dag eerder gehouden zodat er meer mensen bij aanwezig kunnen zijn. "De zondag is voor veel mensen in Oldebroek een belangrijke dag, die al een andere invulling heeft," aldus Mooi.