'Raadsvergaderingen vrijwel maandelijks doelwit van woedende burgers'

Gemeenteraadsvergaderingen worden bijna elke maand verstoord door boze burgers of actievoerders. Het gaat om geschreeuw vanaf de tribune, vuurwerk buiten of protestacties in de raadszaal. De orde moet geregeld hersteld worden en raadsleden voelen zich steeds vaker bedreigd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil nu in actie komen en gaat met gemeenten praten over betere bescherming. Dat meldt Trouw vrijdag.

De verstoringen volgen vaak op besluiten over beladen kwesties, zoals asielopvang of de situatie in Gaza. Vorige week nog moest een vergadering in Utrecht worden stilgelegd toen pro-Palestijnse actievoerders protesteerden tegen een afgewezen motie over een Israël-boycot. In andere gemeenten werd met vuurwerk gegooid of eieren meegebracht naar het gemeentehuis.

Onderstaande beelden laten zien hoe het er in Utrecht aan toe ging:

0:49 Dijksma over schermutseling bij stadhuis Utrecht

Uit voorzorg vinden sommige vergaderingen inmiddels plaats zonder publiek. Dat gebeurde onder andere in Best, Voorst en Winterswijk na bedreigingen of spanningen rond controversiële besluiten. De openheid van de lokale democratie komt zo onder druk te staan.

Vluchtroutes

Raadsleden ervaren de agressie als heftig. Sommigen bespreken inmiddels met elkaar waar vluchtroutes zijn, voor het geval het misgaat, aldus de krant. Volgens belangenorganisaties voelen volksvertegenwoordigers zich minder veilig en zijn ze vatbaar voor beïnvloeding als ze onder druk besluiten moeten nemen. Een op de drie raadsleden kreeg al te maken met intimidatie of bedreiging.

De overheid vindt het hoog tijd om in te grijpen. Gemeenten krijgen hulp bij het opstellen van maatregelen en het ministerie onderzoekt hoe raadsleden veiliger kunnen vergaderen. Lokale overheden moeten volgens deskundigen leren omgaan met emoties vanuit de samenleving, zonder dat de orde in het geding komt.