Burgemeester Dijksma van Utrecht belaagd nadat raad Israël-boycot wegstemt

Burgemeester Sharon Dijksma is donderdagavond in een grimmige situatie terechtgekomen voor het Utrechtse stadhuis, nadat pro-Palestijnse betogers boos reageerden op het verwerpen van een motie over het boycotten van Israëlische producten. De stemming leidde tot zoveel onrust dat Dijksma tijdelijk niet meer het stadhuis in kon.

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces zaten tientallen demonstranten op de publieke tribune. Na het wegstemmen van de motie verlieten veel betogers de zaal, maar een deel bleef zitten en begon luidkeels te zingen, te zien in bovenstaande video. Toen ze weigerden te vertrekken, besloot de burgemeester de vergadering te schorsen en probeerde ze de groep zelf naar buiten te begeleiden.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

'Ik stond daar middenin'

Volgens Dijksma werd de sfeer buiten grimmig: "Bij de deur was een schermutseling en ik stond daar middenin." De burgemeester kon niet meer terug naar binnen en werd uiteindelijk via een achteringang teruggebracht, met hulp van beveiligers en de griffier.

Haar woordvoerder noemt het "een heftige situatie". Dijksma probeerde naar eigen zeggen de boel te sussen, "maar later werd het toch heftig en intimiderend". Volgens het stadsbestuur is het belangrijk dat raadsleden en bestuurders veilig hun werk kunnen doen.

Hart van Nederland/ANP