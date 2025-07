Utrecht doet aangifte na belagen Dijksma om weggestemde Israël-boycot

De gemeente Utrecht gaat aangifte doen tegen "een handvol" mensen die vorige week geweld hebben gebruikt bij het verstoren van de raadsvergadering. Dat schrijft burgemeester Sharon Dijksma namens het college van B en W aan de gemeenteraad.

Het Utrechtse college heeft inmiddels gesprekken gevoerd met een aantal leden van de gemeenteraad, maar ook met de beveiligers en bodes die die bewuste avond aanwezig waren. "Wij kijken terug op een goed en open gesprek waarin wij uw steun hebben ervaren", aldus Dijksma. "In een democratie is het van het grootste belang dat democratisch gekozen volksvertegenwoordigers hun werk in veiligheid kunnen uitvoeren."

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces in Utrecht werd vorige week donderdag verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. Ze probeerden Dijksma en raadsleden te verhinderen de raadszaal in te gaan.

Het verwerpen van een motie die opriep tot de boycot van Israëlische producten en instellingen was de aanleiding.

