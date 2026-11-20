In verschillende Nederlandse steden wordt vrijdag geprotesteerd tegen de dienstplicht en uitbreiding van de krijgsmacht. Scholieren en studenten van diverse onderwijsinstellingen liepen vanaf 13.00 uur hun klaslokalen uit. De staking is onderdeel van een Europese actiedag in 25 landen.

In Amsterdam liepen studenten van de Universiteit van Amsterdam vanaf de Roeterseilandcampus naar de Stopera. Rond 13.30 uur hebben zich daar ongeveer driehonderd studenten en leerlingen van middelbare scholen en hogescholen verzameld. De demonstranten dragen onder meer Palestijnse vlaggen en vlaggen van Black Lives Matter. Ze roepen diverse leuzen, zoals 'De NAVO is niet voor ons', en dragen onder meer een spandoek met de tekst 'Geen nationalisme, geen racisme, geen militarisme'.

'Stop de oorlogskoorts'

Voor de Hogeschool Rotterdam staan ongeveer honderd mensen. Ze dragen spandoeken en borden met teksten als 'stop de militarisering', 'stop de oorlogskoorts' en 'Zullen we ons leven niet aan Yesilgöz geven?!'. Er wordt onder meer "Free, Free Palestine" geroepen en er zijn naast studenten ook ongeveer twintig sympathiserende vijftigplussers aanwezig.

In Utrecht zijn zo'n 350 mensen op het protest op het Domplein afgekomen. 'Kind, ga niet dood voor Yeşilgöz' brood', staat er onder meer op een bord van een demonstrant, ziet een verslaggever. "Yeşilgöz als je luistert: we don't want your fucking war", klonk het onder meer vanaf het podium, waar een spandoek hing met 'invest in our future, not in bombs'. Regelmatig werd benadrukt dat 80 procent van de jongeren tegen de dienstplicht is, "meer dan ooit". Dat blijkt uit een peiling van peil.nl in opdracht van de SP en mede-initiatiefnemers van de actiedag FNV Young & United en de LSVb.