Duizenden bij protestactie 'Stop de oorlogskoorts' in Amsterdam

Het Nationaal Vredesprotest 'Stop de Oorlogskoorts' heeft duizenden mensen naar De Dam in Amsterdam getrokken. Zo'n 3000 aanwezigen scharen zich achter de organisatie die "ziet dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar de Nederlander de prijs voor betaalt".

"Militarisering is in volle gang", klonk het meermaals vanaf het podium. In plaats van ons voor te bereiden op oorlog, zou de politiek die moeten voorkomen en niet doen alsof het onvermijdelijk is als een natuurramp. Er klonk onder meer hard applaus voor de eis de steun aan de VS en Israël bij de oorlog in Gaza te stoppen.

'Wapenfabrikanten strijken miljarden op'

"Er wordt onder druk van Trumps nieuwe NAVO-norm gewerkt aan een enorme Europese legermacht", aldus de organisatie. "Die militarisering wordt betaald met de afbraak van ons sociale stelsel en enorme belastingverhogingen voor werkende mensen." Wapenfabrikanten strijken "miljardenwinsten" op en Nederlandse jongeren moeten die belangen verdedigen door de mogelijke invoering van de gedwongen dienstplicht, aldus de organisatoren De Nieuwe Vredesbeweging, FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).