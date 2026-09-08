Ondernemers en politiek boos na anti-abortusprotest in Zwolle

Is er een grens bereikt of zelfs overschreden, nu anti-abortusdemonstranten met bloederige foto's hebben gedemonstreerd in Zwolle? Afgelopen zaterdag was het de realiteit, midden op een drukke Grote Markt waar ook vrouwen, kinderen en gezinnen rondliepen. Veel mensen zijn geschokt. Maar de vraag is ook: moet dit kunnen vanwege de vrijheid van meningsuiting? En waarom heeft de organisatie van het protest voor deze vorm gekozen?

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Inmiddels is de kwestie maandagavond aan bod gekomen in de gemeenteraadsvergadering. Daar was de kritiek op het door de Dutch Centre for Bio-Ethical Reform (DCBR) georganiseerde protest niet van de lucht. Een dag later staat Swollwacht-Raadslid John Egberts Hart van Nederland te woord. Hij was zelf op dat moment op de markt en noemt het geheel "confronterend". Ook vertelt hij: "Ik sprak daarna ook nog een vrouw die dit zag. Ze had net een miskraam gehad. Heel heftig."

Samen met D66, VVD en Stadspartij Zwolle heeft hij vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Onderneemster voelt zich geterroriseerd

Onderneemster Carine Wiersma heeft twee zaken op de Grote Markt. En haar pech is dat de demonstraties, ook die van andere partijen, bijna altijd voor haar deur plaatsvinden. Ze is woest: "Dit valt dan onder vrijheid van meningsuiting. Maar wij worden ondertussen geterroriseerd met dit soort demonstraties. Het heeft echt invloed op onze gasten."

Omdat er vaak boxen of ander luid geluid bij de demonstraties komt kijken, zegt Wiersma dat ze met de muziek wat harder zetten niet verder komt. "Ze staan er met megafoons en speakers. Daar kan ik niet tegenop." Dat er afgelopen zaterdag bloederige afbeeldingen werden gebruikt, was voor haar de druppel en daarom maakte ze gebruik van haar spreekrecht bij de gemeente. "De vrijheid om je mening te uiten is goed, maar waar is de ethiek? Wanneer grijpt de gemeente in? Het is gênant."

Reactie gemeente De gemeente was niet beschikbaar voor een reactie op camera, maar verwijst naar de door de locoburgemeester Anja Roelfs gegeven antwoorden in de Raadsvergadering. Die zegt dat de demonstratie was aangemeld. Maar ook dat het college " met afschuw en schok" naar de beelden heeft gekeken. Er zijn geen meldingen binnengekomen bij de gemeente zelf, maar wel bij de politie, die daarop ter plaatse is gegaan. Na overleg met de hulpofficier van justitie kwam men echter tot de conclusie dat er geen sprake was van een strafbaar feit. Ingrijpen was dus niet mogelijk. Even verderop in de vergadering stelt Roelfs "dat er van enig respect geen sprake is geweest" bij de demonstranten. Volgens haar wil de burgemeester in gesprek met de betogers, "want dit willen wij niet".

Mensenrechten

Ook het DCBR is om een reactie gevraagd. Bestuurslid Hendrik Folmer stelt tegenover Hart van Nederland dat de organisatie met de demonstratie wil laten zien wat abortus volgens hen inhoudt. "Abortus is het uit elkaar trekken, doden, verhongeren en verpulveren van kleine mensjes. Wij demonstreren om te laten zien aan Nederland wat abortus is. Dat doen wij door middel van foto's van slachtoffers te laten zien en door gesprekken met mensen aan te gaan", zegt hij.

Volgens Folmer worden met abortus mensenrechten geschonden. "Wij vinden dat alle mensen mensenrechten moeten hebben. Abortus is het doelbewust doden van een mens. Dat is een schending van de mensenrechten. Daarom komen wij op voor deze kleine mensjes die geen stem hebben. Per dag worden er in Nederland gemiddeld 108 kinderen gedood en 40 duizend in een jaar. En die worden op deze gewelddadige manier gedood. Wij willen dat dat doden stopt."

Schokkende borden

"De borden kunnen als schokkend worden ervaren, omdat ze de werkelijkheid laten zien", aldus Folmer. Toch ziet hij ook dat de demonstratie wat heeft losgemaakt bij mensen: "Mensen zijn heel erg verontwaardigd. Als we verontwaardigd zijn over de beelden, zouden we dan niet veel meer verontwaardigd zijn over wat die beelden weergeven? Namelijk dat abortus een klein mensje uit elkaar trekt, verpulvert of verhongert."

Volgens Folmer is voor een drukke locatie gekozen om zo veel mogelijk mensen te bereiken: "Ons idee is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarom kiezen wij locaties uit waar er veel mensen samen komen. Wij willen dat abortus uiteindelijk ondenkbaar wordt in Nederland."