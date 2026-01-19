Vijftien klachten bij reclamewaakhond over anti-abortuskaart

Bij de Reclame Code Commissie (RCC) zijn tot dusver vijftien klachten binnengekomen over een verhullende anti-abortuskaart. De Boomerang-kaart, die gratis verkrijgbaar is in horecagelegenheden, is gericht op vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Maar het is niet meteen duidelijk dat de site erishulp.nl, waar de kaart naar verwijst, afkomstig is van de anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven.

De kern van de klachten is dat niet duidelijk is wie de afzender van de boodschap op de kaart is, aldus een woordvoerder van de reclamewaakhond. Zij meldt verder dat de klachten al in behandeling zijn genomen en de zitting waarschijnlijk op 5 februari plaatsvindt. De woordvoerder legt uit dat het in deze zaak om gelijkluidende klachten gaat en dat daarom een representatieve klacht formeel in behandeling wordt genomen en de andere klachten daaraan gekoppeld worden.

Schreeuw om Leven is niet de enige christelijke pro-lifeorganisatie. Een andere organisatie, Jezus Leeft, kwam afgelopen jaar in het nieuws omdat zij demonstreert bij een abortuskliniek in Utrecht. Nieuws van de Dag ging daar een kijkje nemen, zoals te zien is in de onderstaande reportage:

8:04 Demonstreren voor een abortuskliniek, moet dat kunnen?

'Triest als onzin'

Eigenaar van reclamebureau Boomerang Remco Duinkerken wacht de uitspraak van de RCC af en beslist daarna over eventuele maatregelen. Volgens hem is ook bij zijn bedrijf een aantal meldingen binnengekomen over de kaart. Hij wist niet dat Schreeuw om Leven achter de site zat toen Boomerang besloot met het bedrijf samen te werken. Duinkerken verwijt het zijn reclamebureau niet dat de samenwerking is gestart, omdat de site erishulp.nl volgens hem, en organisaties als Fiom, op een neutrale site lijkt.

Schreeuw om Leven is het niet eens met de commotie. "Deze kritiek is zowel triest als onzin. Het is een hulpverleningscampagne. Daarnaast is het niet meer dan logisch dat een campagne uit een beperkt aantal woorden bestaat", schreef de anti-abortusorganisatie vorige week in een statement op haar website in reactie op een artikel van RTL Nieuws over de Boomerang-kaart.