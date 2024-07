Omwonenden protesteren tegen geluidsoverlast festivals, maar 'hoort er ook beetje bij'

Birgit kan er met regelmaat niet van slapen: in de omgeving van haar woonplaats Hilvarenbeek heeft ze zo'n 29 festivals geteld en daar ervaart ze behoorlijke geluidsoverlast van. Ze is niet de enige die haar huis uitdreunt, ze protesteren daarom met omwonenden op gepaste wijze: met een stilte-meditatie bij een kapelletje.

"Wij zijn niet tegen een feestje", relativeert ze direct. "Maar wel tegen de grote geluidsoverlast die de feesten veroorzaken. Die is zo groot, dat we onze huizen zowat uittrillen. We gaan vaak een weekend weg, om maar niet thuis te hoeven zijn."

Talloze keren

Dit weekend is Awakenings aan de gang, een meerdaags muziekfestival. Maar daar blijft het niet bij. "Als het eens of een paar keer per jaar is, dan snap ik dat we niet moeten zeuren. Dit gebeurt talloze keren per seizoen. Wij willen dat de gemeenten stappen ondernemen."

Loco-burgemeester Gerrit Overmans laat weten dat het in zijn gemeente Hilvarenbeek om drie festivals gaat, de andere festivals zijn in andere gemeenten. "De festivals houden zich aan de geluidsnormen. Dat monitoren wij geregeld. Als ze zich aan de normen houden, kunnen wij niet zoveel doen."

Daarbij merkt Overmans op dat het bij de geluidsoverlast vaak vooral om de beleving van mensen gaat. "Voorop staat dat het natuurlijk heel vervelend is als je overlast ervaart. Ik zou zeggen: doe je raam dicht. Het hoort er ook een beetje bij. Festivalorganisaties houden met de opbouw van de podia al rekening met de windrichting. Meer kunnen we niet doen."

Geluidsprobleem

Dat is te makkelijk, vindt Birgit. "De gemeente blijft vergunningen afgeven en houdt te weinig rekening met onze belangen. Wij willen geen verbod op alle evenementen, maar wij willen erkenning voor het geluidsprobleem. Mensen die vlakbij een snelweg wonen, zien dat er een geluidsmuur gebouwd wordt. De muur vangt het geluid op. Dit soort maatregelen moeten er ook komen voor festivals."