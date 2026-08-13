Amsterdammers in actie tegen komst enorm datacenter: 'Waarom hier?'

Een enorm datacenter midden in de stad. Dat is het vooruitzicht in Amsterdam-Zuidoost, waar een Amerikaanse partij er een gaat bouwen. Er kan nog even bezwaar worden ingediend, iets dat veel burgers dan ook maar wat graag doen middels zienswijzen. Ook is er een actiegroep opgericht om het techcentrum een halt toe te roepen. Maar ondertussen willen we allemaal wel gebruik blijven maken van de cloud, AI en ander internet.

Een van de inwoners die in verweer is gekomen, is Dylan Bakker. Met honderden andere Amsterdammers zit hij in een groep genaamd 'Stop Datacenter ZO', want hij ziet het gebouw liever gaan dan komen. "Het ziet er niet uit", begint hij zijn relaas. Maar dat is misschien nog het minste van de kritiek. "Er worden woningen hierdoor niet gebouwd, het gebruikt enorm veel water en stroom en het water komt weer in ons riool, vol met verkeerde dingen."

Moeten we minder internetten?

Dus blijft de vraag: "Waarom hier?" Dat we steeds meer internet gebruiken, helpt in ieder geval niet mee. Al die data, ook die van het artikel dat je nu leest, moet ergens worden verwerkt. "Eigenlijk moeten we met zijn allen minder internet gaan gebruiken", stelt Dylan. De plannen maken in ieder geval flink wat los: inmiddels zijn er naar schatting tussen de 300 en 400 zienswijzen ingediend.

Gaat er dan iets veranderen? Equinix is het bedrijf achter het geplande internetknooppunt. Directeur Michiel Eielts snapt de kritiek van de bewoners, maar probeert ze ook gerust te stellen. "We hebben een vergunning gekregen voor 100 procent, maar we gaan uiteindelijk in overleg met de gemeente maar 25 procent bouwen. En daarbinnen zullen we ook kijken hoe we bijvoorbeeld het waterverbruik verder kunnen reduceren", zegt Eielts.