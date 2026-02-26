Grimmige sfeer bij herdenking in Utrecht, vuurwerk gegooid

In de binnenstad van Utrecht heeft zich aan het begin van donderdagavond een groep van 150 tot 200 mensen verzameld om te demonstreren tegen de extreemrechtse organisatie Defend Netherlands. De demonstranten hielden een herdenking voor een extreemrechtse activist. Er werd met vuurwerk gegooid en de sfeer was grimmig.

De groep liep naar het politiek-culturele centrum ACU, waar Defend Netherlands later op donderdagavond een herdenking hield voor de Franse extreemrechtse activist Quentin Deranque. De Fransman werd vorige week in Lyon doodgeslagen tijdens een gevecht met vermeende radicaal-linkse activisten.

Twee minuten stilte en vuurwerk

De Defend Netherlands-demonstranten stonden in de Wijde Begijnestraat, een zijstraat van de Voorstraat waar het ACU is gevestigd. Ze zwaaiden met prinsenvlaggen en hadden tekeningen van Quentin Deranque meegenomen. Ook riepen ze: "Quentin, present." Rond 20.00 uur hield de groep twee minuten stilte.

Er was rood-, wit- en blauw vuurwerk meegenomen dat naar de Voorstraat werd gegooid. Daar stonden zo'n honderdvijftig antifa-demonstranten voor het ACU. De groepen riepen ook leuzen naar elkaar. De demonstranten tegen de extreemrechtse aanhangers riepen onder andere: "Nooit meer fascisme." Politieagenten hielden de groepen op zo'n 15 meter afstand van elkaar.

Uit voorzorg hield het ACU donderdag de deuren gesloten. Antifascistische demonstranten zeggen het centrum te willen beschermen.