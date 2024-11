Nederland bereid Netanyahu te arresteren voor oorlogsmisdaden

Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken zei in de Tweede Kamer dat Nederland het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC) zal uitvoeren. Het bevel is tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de Israëlische voormalige minister van Defensie Yoav Gallant en Hamasleider Mohammed Diab Ibrahim al Masri (ook wel bekend als Mohammed Deif).

Premier Dick Schoof heeft begin deze maand contact gehad met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de "antisemitische aanvallen" die plaatsvonden in Amsterdam rondom de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.

"Nederland werkt volledig samen met het Internationaal Strafhof", zei de bewindsman. Nederland kan pas tot arrestatie overgaan als de verdachten zich op Nederlands grondgebied bevinden en er een verzoek is om ze te arresteren. Volgens Veldkamp is Nederland hiertoe verplicht omdat ons land het Statuut van Rome heeft ondertekend dat aan de basis ligt van het ICC.

Het kabinet zal ook de contacten met de verdachten beperken. Nederland zal "niet-essentiële contacten" niet meer aangaan met Netanyahu en Gallant, zei de minister. Of een gesprek essentieel is of niet is de vraag, erkent Veldkamp. Indien er sprake is van een essentieel gesprek zal hij dat eerst bespreken in de ministerraad. Met leden van Hamas heeft Nederland al geen contact.

'Toppolitici in gevangenis'

Volgens Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), zijn de arrestatiebevelen betekenisloos. Israël erkent het ICC niet. "De kracht van het Strafhof is dat het kan functioneren als er geen goede eigen rechterlijke macht is, en die bestaat in Israël wel." Ze wijst erop dat een Israëlisch onderzoek nog moet plaatsvinden. "Als daaruit zou blijken dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd onder leiding van beiden, dan zal daar zeker in Israël vervolging op volgen. Het is eerder voorgekomen dat Israëlische toppolitici in de gevangenis zijn gezet."

Netanyahu en Gallant worden onder meer verdacht van inzet van uithongering als wapen, een oorlogsmisdaad, en "moord, vervolging en andere onmenselijke daden" die neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. Al Masri wordt onder meer verdacht van moord en gijzelingen. Israël meldde deze zomer dat Deif zou zijn gedood in Gaza.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP