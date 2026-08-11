ME grijpt in bij protest tegen asielopvang in Surhuisterveen

De Mobiele Eenheid (ME) is in de nacht van maandag op dinsdag ingezet bij protesten bij de asielopvang in Surhuisterveen. Tientallen mensen waren op de been bij de asielopvang om te protesteren tegen de komst van een nieuwe groep van twintig vluchtelingen. Dit melden Omroep Fryslân en Dagblad van het Noorden.

Het gaat om opvanglocatie Surventohal, een sporthal in het Friese Surhuisterveen. Sinds 20 juli wordt deze locatie ingezet als achtervanglocatie voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis is verantwoordelijk voor de opvang.

Kruispunt en straat vrijgemaakt

De tegenstanders van de opvang probeerden de bus met vluchtelingen te blokkeren. Agenten van de ME maakten vervolgens het kruispunt en de straat direct voor de Surventohal vrij van demonstranten, zodat de bus - die de twintig nieuwe asielzoekers vervoerde - vrije doorgang had.

Hoewel de locatie al sinds 20 juli is aangemerkt als achtervanglocatie, was dit pas de derde nacht dat er daadwerkelijk asielzoekers verbleven. Sindsdien is het onrustig bij de asielopvang, omdat tegenstanders van de opvang iedere nacht komen demonstreren. Het was de eerste keer dat de ME werd ingezet om de orde te bewaren.

Inwoners van het dorp, dat bij de gemeente Achtkarspelen hoort, vinden dat zij niet zijn betrokken bij de besluitvorming over de opvanglocatie en zeggen dat de gemeente het plan heeft doorgedrukt.