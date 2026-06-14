Vluchtelingenwerk ziet kwetsbaren op gras Ter Apel: '80-jarige vrouw buitengezet'

VluchtelingenWerk Nederland ziet ook zondag kwetsbare asielzoekers lang buiten wachten tot ze rond hun aanmelding worden opgevangen door het COA. Dat heeft te weinig plek en zou daarom alleen gezonde mannen buiten laten wachten. Maar VWN zegt meermaals te moeten ingrijpen om vrouwen, kinderen of zieken van het grasveld te halen.

Volgens de hulporganisatie is het sinds vrijdag een stuk drukker met wachtenden voor het aanmeldcentrum van de IND. Zondag zouden er tientallen op het veld wachten, mogelijk meer dan honderd, schat de woordvoerder. Die zag voor vrijdag kwetsbare asielzoekers die naar de IND gingen niet terug op het voorterrein, maar sinds drie dagen wel. "Een 80-jarige vrouw sliep wel binnen bij het COA, maar werd om 07.30 uur weer buiten gezet."

In het verleden werden asielzoekers uit Ter Apel tijdelijk elders opgevangen, bijvoorbeeld in het Drentse dorp Gieten:

0:34 Asielzoekers ondergebracht in Gieten vanwege volle opvang in Ter Apel

Vrijdag ging het nieuwe EU-asielsysteem in, maar door een Europese storing kon die dag een deel van het proces niet worden afgerond. VWN concludeert niet direct over oorzaak en gevolg. "Wij signaleren dat het gebeurt en adresseren het. Daar moet actie op volgen."

Mes getrokken

De hulporganisatie, die mensen in Ter Apel informeert over de nieuwe regels, opvang en problemen, ziet ook dat asielzoekers een korter lontje hebben dan voor vrijdag. "Ze zijn minder geduldig en gelaten dan voorheen." Zo ontstond er dit weekend een opstootje waarbij volgens VWN ook een mes werd getrokken. "Mensen hadden misschien verwacht sneller geregistreerd te zijn na 12 juni en ondergebracht te zijn bij het COA."

De laatste nachten sliepen meer mensen in noodlocaties dan voor vrijdag. Twee nachten werden zo'n 120 mensen verplaatst. Zeven à acht waren te laat voor die bussen en sliepen op het grasveld in een koepeltentje.

VWN staat ook maandag en dinsdag weer paraat. Dan komen er altijd meer nieuwe asielzoekers dan in de rest van de week.