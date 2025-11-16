Terug

Actievoerders nog steeds in bomen langs A2 tegen verbreding snelweg

Demonstratie

Vandaag, 11:03

Actievoerders die vrijdag in enkele bomen achter de vangrails langs de A2 bij natuurgebied Graetheide klommen, zitten daar zondag nog steeds. Ze proberen te voorkomen dat Rijkswaterstaat de bomen kapt voor de verbreding van de snelweg. Toch verlopen de werkzaamheden tot nu toe volgens planning, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Maandagochtend om 05.00 uur moet de snelweg weer open zijn.

De demonstranten van actiegroep 'Stop A2 verbreding' zijn tegen het gebruik van opvulmateriaal Beaumix, een restproduct van afvalverbranding, zo laten ze weten via hun Instagram-pagina. Rijkswaterstaat heeft inmiddels de bomen rondom de actievoerders al gekapt.

Dat ongeveer zeven demonstranten nog steeds enkele bomen bezet houden, vormt volgens Rijkswaterstaat geen belemmering voor het werk. Wel moet de groep maandag weg zijn, wanneer de A2 weer opengaat. Anders kan er volgens de wegbeheerder een gevaarlijke situatie ontstaan. Rijkswaterstaat zegt in gesprek te zijn met de actievoerders.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

