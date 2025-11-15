Actievoerders klimmen in bomen langs A2 om kap te stoppen

Zeven actievoerders zitten zaterdag nog altijd in bomen langs de A2 bij het natuurgebied Graetheide in Limburg. Ze willen voorkomen dat Rijkswaterstaat de bomen kapt voor de verbreding van de snelweg. De wegbeheerder werkt dit weekend aan dat stuk van de A2 en heeft de kap daarvoor ingepland.

De actie begon vrijdagavond, toen de actievoerders in de bomen klommen. Ze hebben daar de nacht doorgebracht, meldt Rijkswaterstaat. De groep noemt zichzelf 'Stop A2 verbreding' en verzet zich tegen de plannen omdat ze vinden dat het ten koste gaat van de natuur in de omgeving.

Zorgen om bouwstof Beaumix

Naast de bomenkap maken de actievoerders zich zorgen over het gebruik van de bouwstof Beaumix. Dat is een restproduct van afvalverbranding dat Rijkswaterstaat gebruikt bij de werkzaamheden. Volgens de actievoerders hoort zo’n materiaal niet in een natuurgebied te worden toegepast.

Rijkswaterstaat zegt niet te weten of de actie invloed heeft op de planning van het werk. "Wat we kunnen doen, daar gaan we mee verder", laat een woordvoerster weten.

Door de werkzaamheden aan de snelweg moeten automobilisten in de omgeving rekening houden met vertragingen.