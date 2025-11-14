A2 dit weekend dicht in Limburg, flinke vertraging verwacht

In Midden- en Zuid-Limburg moeten weggebruikers van vrijdagavond 14 november tot maandagochtend 17 november rekening houden met forse vertragingen, meldt Rijkswaterstaat. Dit komt doordat de A2 volledig wordt afgesloten tussen knooppunt Het Vonderen en aansluiting Urmond. Het gaat om een stuk van 18 kilometer, in beide richtingen. De vertragingen kunnen oplopen tot meer dan een uur, zowel op de snelwegen als op de provinciale en lokale wegen.

Rijkswaterstaat roept alle weggebruikers op "hun reisgedrag aan te passen", zodat er ruimte is voor bijvoorbeeld de hulpdiensten. Zo'n 200.000 voertuigen zullen dit weekend een andere route moeten nemen. De afsluiting is nodig voor het verbreden van de A2.

De afsluiting is vrijdag om 21.00 uur gestart, maandag om 05.00 uur zou de weg weer open moeten gaan.