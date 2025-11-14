Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
A2 dit weekend dicht in Limburg, flinke vertraging verwacht

A2 dit weekend dicht in Limburg, flinke vertraging verwacht

Verkeer

Vandaag, 21:52

Link gekopieerd

In Midden- en Zuid-Limburg moeten weggebruikers van vrijdagavond 14 november tot maandagochtend 17 november rekening houden met forse vertragingen, meldt Rijkswaterstaat. Dit komt doordat de A2 volledig wordt afgesloten tussen knooppunt Het Vonderen en aansluiting Urmond. Het gaat om een stuk van 18 kilometer, in beide richtingen. De vertragingen kunnen oplopen tot meer dan een uur, zowel op de snelwegen als op de provinciale en lokale wegen.

Rijkswaterstaat roept alle weggebruikers op "hun reisgedrag aan te passen", zodat er ruimte is voor bijvoorbeeld de hulpdiensten. Zo'n 200.000 voertuigen zullen dit weekend een andere route moeten nemen. De afsluiting is nodig voor het verbreden van de A2.

De afsluiting is vrijdag om 21.00 uur gestart, maandag om 05.00 uur zou de weg weer open moeten gaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.