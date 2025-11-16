A58 tussen Tilburg en Breda dicht na meerdere ongelukken

Ongeluk
Vandaag, 07:29 - Update: 4 uur geleden
Snelweg A58 is tussen Tilburg en Breda volledig afgesloten in de richting van Breda. Op de weg gebeurden kort na elkaar twee ernstige ongelukken.
Rond 05.30 uur vond tussen Tilburg Centrum en Tilburg Reeshof een aanrijding plaats met een vrachtwagen en een personenauto. Een bestuurder raakte daarbij bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd.
Om die actie veilig uit te kunnen voeren, hadden hulpdiensten middels rode kruizen enkele rijstroken afgezet. De bestuurder van een personenauto met drie inzittenden zag dat niet of te laat, en reed achterop een stilstaande brandweerauto. De inzittenden van de personenauto raakten daarbij gewond.
Hulpdiensten zijn volgens de politie nog bezig met de afhandeling van de ongelukken. De politie onderzoekt de toedracht van beide incidenten.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.