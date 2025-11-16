Terug

A58 tussen Tilburg en Breda dicht na meerdere ongelukken

Ongeluk

Vandaag, 07:29 - Update: 4 uur geleden

Snelweg A58 is tussen Tilburg en Breda volledig afgesloten in de richting van Breda. Op de weg gebeurden kort na elkaar twee ernstige ongelukken.

Rond 05.30 uur vond tussen Tilburg Centrum en Tilburg Reeshof een aanrijding plaats met een vrachtwagen en een personenauto. Een bestuurder raakte daarbij bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd.

Rood kruis niet of te laat gezien

Om die actie veilig uit te kunnen voeren, hadden hulpdiensten middels rode kruizen enkele rijstroken afgezet. De bestuurder van een personenauto met drie inzittenden zag dat niet of te laat, en reed achterop een stilstaande brandweerauto. De inzittenden van de personenauto raakten daarbij gewond.

Hulpdiensten zijn volgens de politie nog bezig met de afhandeling van de ongelukken. De politie onderzoekt de toedracht van beide incidenten.

Door ANP

