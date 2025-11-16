Actievoerders A2 vertrekken na 2 nachten slapen in bomen

De actievoerders die dit weekend in bomen klommen bij de A2 in Limburg hebben inmiddels aanstalten gemaakt om te vertrekken. Rijkswaterstaat meldt dat "in gezamenlijk overleg is besloten dat zij het terrein verlaten". De bomenklimmers probeerden te voorkomen dat bomen werden gekapt voor de verbreding van de snelweg.

De demonstranten van de actiegroep 'Stop A2 verbreding' willen niet dat bomen worden gekapt voor de verbreding van de snelweg. Rijkswaterstaat laat weten dat de bomen die er nog staan pas op een later moment gekapt zullen worden. "In ieder geval niet vóór de weg maandagochtend om 05.00 uur weer opengaat."

Verbreding A2

Volgens Rijkswaterstaat is de eerste weekendafsluiting voor de verbreding van de A2 tussen Vonderen en Kerensheide verder volgens planning verlopen. De demonstranten die in bomen klommen, vormden volgens Rijkswaterstaat geen belemmering voor het werk. Ze zaten sinds vrijdagavond in de bomen.

Eerder deze week hielden de actievoerders een stille tocht:

Actievoerders tijdens een stille tocht donderdag, om te protesteren tegen de sloop van de boerderij en de verbreding van de snelweg - foto: ANP/Marcel van Hoorn