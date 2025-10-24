Marechaussee houdt klimaatactivisten aan in vertrekhal Schiphol

Demonstratie
Vandaag, 13:38 - Update: 2 uur geleden
De Koninklijke Marechaussee heeft actievoerders van Extinction Rebellion (XR) aangehouden in Vertrekhal 2 van Schiphol. De klimaatactiegroep voerde daar actie tegen het Flying Blue-programma van KLM.
Op een livestream van XR is te zien hoe demonstranten een voor een worden weggevoerd. Volgens de marechaussee waren er zo'n zeventig actievoerders aanwezig. Zij kregen het verzoek de vertrekhal te verlaten. Wie weigerde, werd aangehouden.
Het Flying Blue-programma beloont veelvliegers met punten. Die punten kunnen worden ingewisseld voor voordelen, zoals kortingen of upgrades.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.