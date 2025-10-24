Marechaussee houdt klimaatactivisten aan in vertrekhal Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft actievoerders van Extinction Rebellion (XR) aangehouden in Vertrekhal 2 van Schiphol. De klimaatactiegroep voerde daar actie tegen het Flying Blue-programma van KLM.

Op een livestream van XR is te zien hoe demonstranten een voor een worden weggevoerd. Volgens de marechaussee waren er zo'n zeventig actievoerders aanwezig. Zij kregen het verzoek de vertrekhal te verlaten. Wie weigerde, werd aangehouden.

Het Flying Blue-programma beloont veelvliegers met punten. Die punten kunnen worden ingewisseld voor voordelen, zoals kortingen of upgrades.