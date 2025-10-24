Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Marechaussee houdt klimaatactivisten aan in vertrekhal Schiphol

Demonstratie

Vandaag, 13:38 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De Koninklijke Marechaussee heeft actievoerders van Extinction Rebellion (XR) aangehouden in Vertrekhal 2 van Schiphol. De klimaatactiegroep voerde daar actie tegen het Flying Blue-programma van KLM.

Op een livestream van XR is te zien hoe demonstranten een voor een worden weggevoerd. Volgens de marechaussee waren er zo'n zeventig actievoerders aanwezig. Zij kregen het verzoek de vertrekhal te verlaten. Wie weigerde, werd aangehouden.

Het Flying Blue-programma beloont veelvliegers met punten. Die punten kunnen worden ingewisseld voor voordelen, zoals kortingen of upgrades.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Tientallen XR-demontranten krijgen jarenlang toegangsverbod Schiphol'
'Tientallen XR-demontranten krijgen jarenlang toegangsverbod Schiphol'
Klimaatactivisten opgepakt op Schiphol na protest tegen KLM
Klimaatactivisten opgepakt op Schiphol na protest tegen KLM
Noodverordening op Schiphol vanwege demonstratie XR
Noodverordening op Schiphol vanwege demonstratie XR
Klimaatactivisten voeren zaterdag actie op Nederlandse luchthavens
Klimaatactivisten voeren zaterdag actie op Nederlandse luchthavens

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.