Stichting Chanukah Concert: 'Demonstraties trieste vertoning'

Afzonderlijk van elkaar sprak de staf van het Concertgebouw in Amsterdam en Stichting Chanukah Concert hun dankbaarheid uit voor het politieoptreden bij de demonstraties van zondag. Daarnaast lieten ze zich ook uit over de demonstraties: "De politie heeft fantastisch opgetreden, verder vond ik de demonstraties een trieste vertoning", zei David Serphos, bestuurslid van de Stichting.

Honderden demonstranten protesteerden tegen de komst van voorzanger Shai Abramson om zijn banden met het Israëlische leger. Demonstranten staken rode en groene rookbommen af en riepen leuzen als "concertgebouw schande, bloed aan je handen". Van de 22 demonstranten die werden opgepakt, zitten er nog vijf vast.

Hieronder is te zien hoe actievoerders boos zijn over het optreden van Shai Abramson:

1:39 Actievoerders boos over optreden Israëlische muzikant Concertgebouw

Weinig meegekregen

Serphos zegt weinig van de demonstraties te hebben meegekregen en blij te zijn dat de optredens niet zijn verstoord. Een woordvoerder van het Concertgebouw zegt dat "het recht op protest een groot goed is" en bedankt namens het Concertgebouw de politie en de gemeente "voor het bewaren van de veiligheid".