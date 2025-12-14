Volg Hart van Nederland
Actie tegen Israëlisch optreden concertgebouw: '7 oktober opstand tegen bezetter'

Demonstratie

Vandaag, 15:46

Actievoerders hebben zondagmiddag kort twee ingangen van het Concertgebouw in Amsterdam geblokkeerd. Daar zijn zondag meerdere chanoekaconcerten, Chanoeka is een joods feest. De demonstranten zijn tegen de komst van de Israëlische voorzanger Shai Abramson, die zondagavond optreedt in het Concertgebouw.

Op een van de spandoeken die de demonstranten hebben meegenomen, hebben ze geschreven dat 7 oktober 2023 de dag was dat 'inheemse mensen in opstand kwamen tegen hun bezetter.' Op 7 oktober 2023 voerde Hamas een verrassingsaanval op Israël uit. Daarbij vielen zo'n 1200 doden waaronder veel burgers. Ook werden Israëliërs ontvoerd en vervolgens gegijzeld gehouden.

Veel politie

De betogers zaten op de stoep bij de artiesteningang en bij een ingang aan de Jan Willem Brouwersstraat. "Er is vrij snel ingegrepen", zegt de woordvoerder van het Concertgebouw. "Daardoor konden de musici en bezoekers naar binnen en kon het concert op de geplande tijd beginnen."

Aan het begin van de middag was er al een klein protest bij het gebouw. Later zondag worden meer demonstranten verwacht. Er is veel politie aanwezig.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

