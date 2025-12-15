Volg Hart van Nederland
Ruim 20 arrestaties bij protest tegen Israëlische zanger, agent gewond

Demonstratie

Vandaag, 06:22

Bij het protest bij het Concertgebouw in Amsterdam tegen het optreden van de Israëlische voorzanger Shai Abrahmson zijn 22 demonstranten opgepakt. Dat meldt de politie. Daarbij raakte één agent lichtgewond.

De politie meldt dat de arrestaties te maken hebben met overtredingen van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en de APV, het bezit van vuurwerk, het niet tonen van een identiteitsbewijs en verzet bij aanhouding. De verdachten worden verhoord, waarna justitie beslist over vervolgstappen.

Enkele honderden demonstranten waren aanwezig om te protesteren tegen Abrahmson vanwege zijn banden met het Israëlische leger. Er werden meerdere keren rode en groene rookbommen afgestoken. Ook klonk de leus: "Concertgebouw schande, bloed aan je handen" en "Death to the IDF", verwijzend naar het Israëlische leger.

Door ANP

