Imam tevreden met vreedzame demonstratie voor Gaza: 'Duidelijk signaal afgegeven'

De organisatie van de Gaza-demonstratie in Rotterdam is tevreden dat alles vreedzaam en zonder incidenten is verlopen. Imam Azzedine Karrat spreekt van een "duidelijk signaal" dat is afgegeven dankzij de grote opkomst. De gemeente schat het aantal deelnemers op 10.000, de organisatie zelf denkt zelfs aan het dubbele.

Een week geleden waren er nog pro-Palestijnse protesten in het Maagdenhuis, zoals je ziet in bovenstaande video.

De betoging die door meerdere imams was georganiseerd begon in de middag vanaf de Essalammoskee vlak bij De Kuip in Rotterdam-Zuid. Vanaf daar liepen de demonstranten via de Erasmusbrug naar de Coolsingel. Bij het stadhuis werden aan het begin van de avond speeches gegeven.

Reactie kabinet

Of de demonstratie een succes is geweest, hangt volgens Karrat af van de reactie van het kabinet. De initiatiefnemers willen dat Nederland meer doet tegen het geweld van Israël in Gaza. Zelf spreken ze van een "aanhoudende genocide".

De organisatie had meer dan 150 vrijwilligers ingezet om de demonstratie in goede banen te leiden. Volgens Karrat is alles goed verlopen. Een woordvoerster van de gemeente beaamt dat.

ANP