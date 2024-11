Duizenden mensen bij onderwijsprotest in Utrecht, nieuw protest aangekondigd

Duizenden mensen zijn donderdag om naar het Moreelsepark in Utrecht gekomen om te demonstreren tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. De demonstratie was op advies van de gemeente afgeblazen, maar enkele groepen hadden al laten weten dat ze toch zouden betogen.

Het oorspronkelijke protest was georganiseerd door studentenorganisaties LSVb en ISO, vakbonden FNV, CNV en AOb, en WOinActie, met steun van universiteiten en hogescholen. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie vreesden echter dat een pro-Palestijnse groep de betoging zou proberen te 'kapen', mogelijk met gewelddadige acties. Op advies van de autoriteiten werd het protest daarom geannuleerd.

Desondanks kondigden De Socialisten, een afsplitsing van de SP, en de socialistische jongerenorganisatie ROOD aan dat zij toch zouden demonstreren. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) sprak steun uit voor de actievoerders, zegt voorzitter Abdelkader Karbache: "We vinden het goed om te zien dat studenten zich toch laten horen tegen deze bezuinigingen. De politie zal het protest ook gewoon begeleiden." Karbache benadrukt dat het verantwoord is om de demonstratie door te laten gaan.

Door de binnenstad

De tocht ging in Utrecht onder de Dom door, via de Lange Nieuwstraat en terug richting het Moreelsepark langs de Catharijnesingel. De groep stond lange tijd stil in de Lange Nieuwstraat. Minutenlang riepen ze teksten als "boete op studeren, de rijken profiteren", "3000 euro, op je muil" en "vecht, vecht, vecht, studeren is een recht". Ook klonk "a-anti-anticapitalista", "studentenstrijd, klassenstrijd" en "free, free Palestine". Er was veel bekijks van het winkelend publiek en winkeliers in de stad.

Vreedzaam

Het protest verliep vreedzaam. De politie was wel aanwezig en liep mee met de tocht. Het verkeer op de drukke Catharijnesingel moest aan het einde van de actie even geduld hebben, omdat de weg korte tijd werd afgesloten om de stoet mensen weer in het Moreelsepark te krijgen.

Rond 16.00 liep de demonstratie op zijn einde. Veel mensen gingen richting de binnenstad of naar het station.

Nieuw protest

Studenten en docenten in het hoger onderwijs willen opnieuw demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het protest is "over een paar weken" op het Malieveld in Den Haag, hebben de organisatoren donderdag aangekondigd. Een exacte datum is nog niet bekend.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP