Azc-discussie splijt Aalten: 'Mensen kijken me met de nek aan'

Demonstratie

Gisteren, 23:02

De discussie over een asielzoekerscentrum houdt het Achterhoekse dorp Aalten al lange tijd bezig. Waar het debat eerder vooral in de politiek werd gevoerd, merken inwoners nu ook in het dagelijks leven dat de meningen hard botsen.

Een van hen is René Gerrits. Hij sprak zich openlijk uit tegen de komst van een AZC en hing spandoeken op in het dorp. Sindsdien voelt hij dat de sfeer in Aalten veranderd is. "Niemand wist ik was voordat ik de spandoeken ophing, nu weet iedereen wie ik ben."

Verschillende spandoeken die in Aalten zijn opgehangen als protest tegen de komst van het azc. Beeld: Hart van Nederland

'Met de nek aangekeken'

En dat blijkt achteraf niet een positieve ontwikkeling. Volgens René kijken sommige dorpsgenoten hem anders aan sinds hij zijn mening gaf. "Mensen kijken mij met de nek aan", vertelt hij tegen Hart van Nederland. "Ze noemen mij racist, fascist of bruinhemd." Ook op sociale media krijgt hij kritiek. "Vorige week werd ik op sociale media helemaal verguist door een mevrouw die hier in de straat woont."

De Aaltenaar zegt dat hij nooit de bedoeling had om het dorp te verdelen. "Ik heb nooit op de barricades gestaan, maar dit gaat mij aan het hart. Het is een rustig dorp. We kennen elkaar allemaal." Juist daarom vindt hij het pijnlijk dat de discussie zo verhard is. "Je mag het oneens met me zijn, maar waarom praten we niet gewoon met elkaar?"

In de bovenstaande video vertellen René en buurtbewoners hoe de discussie rondom het azc het dorp splijt.

Door Redactie Hart van Nederland

