Farmers Defence Force deelt Jodensterren met letter B uit: 'Walgelijke actie'

Farmers Defence Force (FDF) heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat melden het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar het symbool dat Joden verplicht waren te dragen tijdens de Holocaust, in die context ook wel Jodenster genoemd. Premier Jetten spreekt van "een walgelijke actie".

Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn T-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. De politie bevestigt dit. "We hebben hem verteld dat het aanstootgevend is en de man heeft de ster toen afgedaan." Of de politie dit ook aan anderen met de sticker heeft verzocht, weet een politiewoordvoerder niet.

'Zeer ongepast'

"Een walgelijke actie" en "zeer, zeer ongepast", zo reageert premier Rob Jetten op de berichten. "Ik mag hopen dat het niet waar is, en als het wel waar is, dat ook omstanders tegen degene die het uitdeelt zeggen: ben je helemaal gek geworden?"

Tegen Farmers Defence Force zegt Jetten: "Als je denkt dat je hiermee je punt kan maken: ik denk dat je je eigen zaak alleen maar schade aanbrengt."

'B staat voor mij voor 'Bah''

Ronny Naftaniel, oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg en oud-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI), vindt het gebruik van de Jodenster onsmakelijk. "Te pas en te onpas wordt de Holocaust erbij gehaald. De boeren ondergraven daarmee hun eigen positie. Ook dragen ze bij aan de uitholling van de betekenis van de Holocaust. De B staat voor mij voor 'Bah.'"

Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever laat in een reactie aan Hart van Nederland weten te begrijpen dat ze groepen met deze actie kunnen kwetsen, maar dat een actiegroep hoort te schuren. "In 1938 trokken ze ook de vergunningen in en dat doen ze nu ook bij de boeren. Het is gepast om hard tegen deze maatregelen op te treden."