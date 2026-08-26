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XR blijft snelwegen blokkeren ondanks dreiging met strafrechtelijke vervolging

Demonstratie

Vandaag, 06:27

Extinction Rebellion (XR) is niet van plan te stoppen met het blokkeren van snelwegen. De klimaatactiegroep reageert daarmee op de afspraak dat bij blokkades van snelwegen en het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden.

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Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef van de politie en justitieminister David van Weel maakten daar dinsdag afspraken over. Aanleiding zijn recente acties met trekkers tijdens boerenprotesten. Bij een van die acties kwamen twee mensen om het leven bij een ongeluk in een file die was ontstaan door trekkers die onderweg waren naar een boerenprotest. Zes mensen raakten daarbij gewond.

Een dag na het fatale ongeluk op de A59 blokkeerde de actiegroep opnieuw de A12 bij Den Haag. Dat is te zien in de bovenstaande video.

'Zullen wij doorgaan'

XR laat weten zich niet door de strengere aanpak te laten tegenhouden. "We zitten in een klimaat- en ecologische noodtoestand; het is meer dan nodig dat de regering en grote bedrijven gaan doen wat nodig is", stelt de actiegroep.

"Zolang zij dat niet doen, zullen wij doorgaan met vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid om de nodige maatregelen af te dwingen. Hiervoor worden wij op dit moment al strafrechtelijk vervolgd, met een rechtszaak op 26 augustus."

'Schijnmaatregel'

De actiegroep noemt de nieuwe aanpak een "schijnmaatregel". "Deze schijnmaatregel lijkt vooral bedoeld als afleiding, door een overheid die misdadig nalatig is door onze grondrechten niet te beschermen", zegt XR.

Volgens de organisatie kan de aanpak mensen ervan weerhouden om te demonstreren. XR zegt desondanks door te gaan met acties voor klimaatrechtvaardigheid. "Niets doen is geen optie!"

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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