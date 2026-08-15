XR blokkeert A12 dag na dodelijk ongeluk op A59: 'Klimaatcrisis is te belangrijk'

Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdagmiddag de toegang tot de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie komt een dag na het dodelijke ongeval op de A59 bij Heesch, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Binnen XR is vooraf besproken of de blokkade vanwege het ongeluk wel door moest gaan, maar uiteindelijk besloot de groep de actie door te zetten. "De klimaatcrisis is te belangrijk."

Rond 14.00 uur staan de activisten op de Boslaan en de toegangswegen daarnaartoe en blokkeren ze het verkeer, zo is te zien op een livestream van XR. De actie is niet aangekondigd bij de gemeente.

'Situatie op A12 is anders'

Volgens een woordvoerder is de situatie anders dan bij het dodelijke ongeval op de A59: de activisten zijn via een zebrapad de weg op gegaan, op een plek waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. Enkele activisten hebben vanwege het ongeluk wel afgezien van deelname. "Het is ook gruwelijk wat er is gebeurd. We leven heel erg mee met de nabestaanden", aldus de woordvoerder. XR voert vaker actie op de A12 in Den Haag om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en het beleid rond fossiele subsidies.

Rijkswaterstaat laat via X weten dat de A12 richting Utrecht tussen Den Haag-Centrum en Den Haag-Centraal Station is afgesloten vanwege een demonstratie. Verkeer vanuit het centrum van Den Haag wordt via lokale wegen omgeleid.

Onmiddellijke ontruiming

Burgemeester Jan van Zanen heeft een "onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven" toen hij van de demonstratie op de hoogte werd gesteld. "De actievoerders moeten vertrekken of worden aangehouden", aldus de gemeente. Rond 14.30 uur zijn enkele arrestantenbussen van de politie gearriveerd.