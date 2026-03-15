Vrijheidsloop voor Iran gestart, hoop op val 'beestachtige islamitische regime'

Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is zondagmiddag een driedaagse vrijheidsloop voor Iran gestart. Het einddoel is de Tweede Kamer, waar de lopers dinsdag een petitie willen aanbieden.

Een groep van ongeveer 150 mensen verzamelde zich zondag na de lunch voor het Olympisch Stadion. Volgens een ANP-verslaggever werden er voor de start van de loop drie volksliederen afgespeeld: het Nederlandse, het Israëlische en het voormalige Iraanse volkslied. Ook sprak Tweede Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) de menigte toe.

Ellian sprak de hoop uit voor de val van "het beestachtige islamitische regime van Iran". Hij vroeg de menigte om applaus voor de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op het land. Volgens hem verzwakken de aanvallen het "wapentuig" van het regime en kan het Iraanse volk daarna de kans grijpen om een transitie naar een democratisch Iran te bewerkstelligen. Volgens Ellian kan Iran "de parel van het Midden-Oosten" worden. Daarnaast wenste Ellian de Joodse gemeenschap kracht toe. Volgens hem "worden de meeste aanslagen op de Joodse gemeenschap georganiseerd door het mullah-regime in Iran".

Verbannen opositieleider

Rond 15.00 uur zondag vertrokken zo'n honderd lopers onder begeleiding van agenten te fiets, in de richting van het stadhuis van Amstelveen. Daar aangekomen spreken een aantal raadsleden nog met de groep en eindigt de eerste etappe.

De petitie die de lopers op dag drie willen aanbieden in de Tweede Kamer bestaat uit twee wensen. De initiatiefnemers van de loop, platform Zon en Leeuw, zien graag dat de Iraanse ambassade in Nederland gesloten wordt, omdat die het huidige islamitische regime van Iran vertegenwoordigt. Ook wil de groep dat de Kamer de zoon van de laatste sjah van Iran, Reza Pahlavi, uitnodigt in Nederland. De verbannen oppositieleider zou dan zijn plannen voor Iran kunnen toelichten.

Op maandag gaat de route van Aalsmeer naar Roelofarendsveen en wordt ook het stadskantoor van Leiden aangedaan. Op dag drie loopt de groep van Voorschoten naar Leidschendam, om vervolgens later op de dag te verzamelen bij de Tweede Kamer. De lopers hopen de petitie op dinsdag rond lunchtijd te kunnen overhandigen.