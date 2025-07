Opvang gevluchte minderjarige meisjes in Coevorden gaat niet door na dagenlange onrust

De veertien gevluchte minderjarige meisjes die in Coevorden zouden worden opgevangen, worden ergens anders heengebracht. Dat maakt de burgemeester van de stad vrijdag bekend in een persconferentie. Het is al dagen onrustig in de wijk Tuindorp in Coevorden omdat bewoners het niet eens waren met het plan rondom de opvang.

Volgens de burgemeester kan de veiligheid nu niet worden gegarandeerd, dus wordt het plan veranderd. Het is onduidelijk waar de meisjes dan wel naartoe gaan.

De onrust in beeld:

0:51 ME ingezet in Coevorden na overtreden noodverordening

De afgelopen dagen zijn meerdere auto’s en aanhangers in brand gestoken. Ook plaatsten de bewoners borden in de wijk met teksten als 'eigen mensen eerst' en is er met eieren naar de politie gegooid. De bewoners waren het niet eens met het plan om de 14 meisjes op te vangen. Zij geloofden niet dat het alleen maar ging om meisjes, en zeiden dat er ook "getraumatiseerde jongens" zouden komen, aldus NOS.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Burgemeester Bergsma gaf woensdagavond een noodverordening af in de hoop de rust terug te laten keren. Daarin verbiedt hij onder meer om vuur te stoken op openbare plekken en wapens op zak te hebben. Bij overtreding hangt de daders een celstraf van maximaal 3 maanden of een boete boven het hoofd. Maar ook op donderdag was het onrustig. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet nadat een stapel hout in brand was gestoken.