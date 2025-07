Opnieuw raak in Coevorden: ME ingezet na overtreden noodverordening

In de wijk Tuindorp in Coevorden (Drenthe) was het donderdagavond opnieuw onrustig. De Mobiele Eenheid (ME) van de politie werd ingezet nadat er – ondanks de eerder afgegeven noodverordening – een stapel hout in brand werd gestoken.

De ME stond de hele avond al paraat in Emmen voor het geval dat het mis zou gaan in Coevorden, meldt RTV Drenthe. Rond 23.00 uur trok de ME samen met de brandweer de wijk in, nadat er op een veldje aan de Wethouder Donkerstraat een stapel hout in brand was gezet. De brand was snel geblust en de mensen die op straat hingen, dropen af.

De politie bevestigd aan Hart van Nederland dat de ME inderdaad aanwezig was. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Noodverordening

Het is al dagen onrustig in Coevorden. De afgelopen dagen werden er meerdere auto’s en aanhangers in brand gestoken. Ook plaatsten de bewoners borden in de wijk met teksten als 'eigen mensen eerst' en werd er met eieren naar de politie gegooid. De onrust begon nadat de gemeente besloot om veertien minderjarige gevluchte meisjes in de wijk op te vangen. De bewoners zijn het hier niet mee eens.

Burgemeester Bergsma gaf woensdagavond een noodverordening af in de hoop de rust terug te laten keren, waarin hij onder meer verbiedt om vuur te stoken op openbare plekken en wapens op zak te hebben. Bij overtreding hangt de daders een celstraf van maximaal drie maanden of een boete boven het hoofd.