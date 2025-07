Al dagen onrust in Coevorden om komst gevluchte tienermeiden, politie bekogeld en brand gesticht

In het Drentse Coevorden is het al dagen onrustig vanwege de komst van tiener-statushouders. Veertien gevluchte meisjes tussen de 15 en 18 jaar komen er vijf jaar wonen, heeft de gemeenteraad besloten. Maar buurtbewoners zijn het er niet mee eens, sommigen bekogelen zelfs agenten en stichten brand.

Waarom ze de vluchtelingen niet in hun wijk willen, willen de buurtbewoners best vertellen. Maar niet herkenbaar, zie je in de video bovenaan.

"A ls het niet op de goede manier kan, dan maar op deze manier", zegt een buurtbewoonster. Zondagavond werd in de wijk Tuindorp vuurwerk afgestoken en gooiden mensen eieren naar de politie. Ook werd er brand gesticht en dat gebeurde dinsdagavond weer. En er staan borden met teksten als 'eigen mensen eerst' en 'genoeg is genoeg'.

Het is de bedoeling dat de meisjes - die zonder hun ouders gevlucht zijn - gaan wonen in vijf woningen aan de Doctor J.C. Homanstraat. Maar de buurtbewoners geloven niet dat het alleen om tienermeisjes gaat. 'We zijn bang dat er iets met de kinderen gebeurt of met oudere mensen."

Discrimineren doen ze niet, vindt de buurtbewoonster. "Dit hadden we ook gedaan als het om Nederlandse kinderen ging. Onze eigen kinderen moeten allemaal wachten op woningen. Er is al ruimtetekort."