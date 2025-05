Demonstranten bekogeld met hondenpoep in Katwijk

Bij een pro-Palestijnse demonstratie in Katwijk is een zak met hondenpoep naar betogers gegooid. De man die de zak gooide, werd weggeleid door de politie. Het protest voor het gemeentehuis in de Zuid-Hollandse plaats trok veel bekijks, maar verdere ongeregeldheden bleven uit.

Het groepje van vijf demonstranten had een Palestijnse vlag meegenomen en borden met teksten als "Israël laat kinderen verhongeren" en "Vrede voor alle kinderen in Israël en Palestina". Tientallen toegestroomde Katwijkers waren het niet eens met het protest en riepen onder meer "Ga naar huis joh". Ook had iemand een Israëlische vlag meegenomen. Ze werden op afstand gehouden door de politie, die volop aanwezig was.

Brief

Om 20.00 uur was het protest voorbij. Aan het einde van de demonstratie hebben de actievoerders een brief bezorgd bij het gemeentehuis. Daarin eisen ze dat Katwijk zich aansluit bij de oproep van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Zij wil dat het kabinet Israël tot de orde roept. Daarnaast willen de demonstranten dat Katwijk een boycot instelt voor producten uit Israël. Hierna stapten de betogers in een gereedstaande taxi.

Het is de afgelopen tijd onrustig in Katwijk, nadat pro-Palestijnse demonstranten vorige week werden belaagd bij een pro-Israëlviering van christenen bij de Nieuwe Kerk.

ANP