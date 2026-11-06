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ME grijpt in bij bezetting bouwplaats datacentrum Microsoft

Demonstratie

Vandaag, 15:18

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De Mobiele Eenheid (ME) grijpt in op het terrein van een bouwplaats waar vrijdag een bezetting plaatsvindt, ziet een verslaggever. Deze is gelegen aan de Plimsollweg in Amsterdam-West. Op de locatie wordt een datacentrum gebouwd voor techgigant Microsoft. De ME'ers duwen de demonstranten weg met hun schilden.

De demonstranten moeten van het terrein af of naar huis gaan, anders volgt mogelijk arrestatie, roept de politie via een megafoon om. De demonstranten roepen leuzen als "Free, free Palestine" en "Stop het bombarderen". Ze roepen dat hun het woord niet ontnomen mag worden.

"Op dit moment aangehouden"

Volgens de politie is een deel van de actievoerders vrijwillig vertrokken. "De tientallen demonstranten die geen gehoor hebben gegeven aan de vorderingen worden op dit moment aangehouden", schrijft de politie.

De actievoerders maken deel uit van de actiegroep Geef Tegengas. Op de bouwplaats klommen ze op steigers en in een kraan, waar ze een spandoek ophingen. Ook spoten ze met graffitileuzen op de betonnen fundering.

Door ANP

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