'Ambulances drie keer gehinderd door blokkade Extinction Rebellion'

Drie ambulances "hebben hinder ondervonden" door de blokkade van klimaatactivisten op de A12 in Den Haag zaterdag. Dat meldde de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden donderdag, na een reconstructie en intern onderzoek.

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben al tientallen keren gedemonstreerd in en rond de tunnelbak van de A12 bij Den Haag. In de video hierboven blijkt dat niet iedereen het eens is met de betogers.

Hoeveel ambulances in totaal onderweg waren die dag is onbekend. De RAV wijst erop dat het een extreem drukke dag was in regio Haaglanden, mede door gladheid en daardoor veel verkeersincidenten. "Dit veroorzaakte een verhoogde werkdruk voor ambulancediensten, waarbij meer beschikbare eenheden werden ingezet en grotere afstanden moesten worden gereden."

Daarmee was de blokkade van de snelweg door Extinction Rebellion (XR) een risico voor de aanrijtijden van de ambulances. De RAV heeft doorgegeven dat de ambulances hinder ondervonden en de burgemeester gaf opdracht de demonstratie te beëindigen. De politie heeft de actievoerders opgedragen te vertrekken. Toen ze niet weggingen, zijn waterkanonnen ingezet.

De RAV meldt niet of langere aanrijtijden ook gevolgen hadden voor de patiënten. Volgens de ambulancedienst hadden eerdere blokkades van XR op de Utrechtsebaan mogelijk minder impact op de aanrijtijden, omdat de omstandigheden anders waren. "Bij demonstraties op minder drukke dagen kan de impact van een blokkade worden beperkt."

700 aanhoudingen

Klimaatactivisten betrokken bij Extinction Rebellion stonden zaterdag op verschillende plekken rond het Malieveld en de A12 in Den Haag, om hun ongenoegen te uiten over fossiele subsidies. Activisten blokkeerden onder meer de Koningskade bij het Malieveld, de oprit naar de A12 bij de Zuid-Hollandlaan en verderop de tunnelbak van de A12. Meer dan zevenhonderd actievoerders zijn aangehouden.

ANP