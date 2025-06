Lege schappen in de supermarkt? Uitzendkrachten distributiecentra staken

Honderden uitzendkrachten staken vanaf woensdag bij distributiecentra van Albert Heijn. Ze gaan actievoeren omdat ze een goede eigen cao willen, heeft vakbond FNV aangekondigd. De staking start bij de distributiecentra in Geldermalsen en Pijnacker, maar later volgen mogelijk meer locaties en andere bedrijven. Bijna de helft van de mensen in de distributiecentra zijn uitzendkrachten.

De precieze impact op de bevoorrading van de winkels van Albert Heijn is nog onduidelijk. FNV-bestuurder Karin Heynsdijk zegt dat de uitzendkrachten in de distributiecentra zich vooral bezighouden met orderpicken (verzamelen van artikelen in een magazijn die nodig zijn om een klantorder gereed te maken), iets dat het vaste personeel nauwelijks doet. Daardoor zijn de uitzendkrachten volgens haar erg belangrijk voor het functioneren van de distributiecentra.

Zelfde arbeidsvoorwaarden als vast personeel

De bond eist dat uitzendkrachten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als vaste medewerkers bij hun opdrachtgever. Als dat niet mogelijk is, moet er een duidelijke compensatie komen. Albert Heijn benadrukt geen partij te zijn in het conflict tussen vakbonden en uitzendbureaus over de ABU-cao. "Deze cao staat volledig los van onze eigen cao Logistiek", aldus een woordvoerster.

De werkgeversorganisatie voor de uitzendbranche ABU vindt de aangekondigde staking van FNV bij distributiecentra van Albert Heijn "onverantwoord en onbegrijpelijk". Volgens de ABU is de staking niet nodig, omdat er al een nieuwe cao is afgesloten met vakbond LBV voor de periode vanaf volgend jaar tot eind 2028. De werkgevers stellen dat de positie van uitzendkrachten in de nieuwe cao is verbeterd.

