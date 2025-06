NS doet 'eindbod', stakingen opgeschort

De NS heeft het eindbod aan de vakbonden bekendgemaakt en hoopt daarmee een einde te maken aan het slepende cao-conflict. Het spoorbedrijf doet onder andere een beter loonbod. Ook komt er een verbeterde en structurele regeling voor personeel met zware beroepen dat eerder wil stoppen met werken. De vakbonden schorten de stakingen voorlopig op.

De afgelopen tijd heeft NS meermaals in Nederland gestaakt, zowel lokaal als landelijk. Het leverde uitgestorven stations op, zo is te zien in bovenstaande video.

De NS stelt voor de lonen per 1 maart van dit jaar te verhogen met 4 procent. Dat was in het laatste bod 3,25 procent. Per 1 maart volgend jaar komt daar nog een verhoging van 2,75 procent bij. Mocht de inflatie volgend jaar hoger uitvallen dan nu wordt verwacht, dan ontvangt het NS-personeel bovendien een eenmalige uitkering.

CNV en VVMC gaat het bod voorleggen aan de achterban. In de tussentijd worden de acties opgeschort, melden de vakbonden. "We hadden veel liever aan de onderhandelingstafel een resultaat bereikt, maar zover is het dus niet gekomen. Dat is teleurstellend", zegt CNV-onderhandelaar Henk Jongsma.

'Eindbod is onvermijdelijk'

"In dit eindbod hebben we een balans gezocht tussen wat nodig is voor onze collega's, wat mogelijk is voor het bedrijf en wat ik kan verantwoorden richting onze reizigers. Ik hoop dat we zo samen vooruit kunnen", zegt president-directeur Wouter Koolmees van de NS. "Dat we nu een eindbod doen is onvermijdelijk. Onze collega's maken elke dag het verschil voor de reiziger. Zij verdienen een cao die aandacht heeft voor de omstandigheden waarmee zij te maken hebben."

Dinsdag was het de vierde keer deze maand dat er werd gestaakt bij de NS. Daarnaast veroorzaakten aangekondigde stakingen die niet doorgingen alsnog overlast door treinuitval. De stakingen hadden alles te maken met een conflict over geld.

Hart van Nederland/ANP