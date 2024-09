Actiegroep wil hek tegen wolven en dropt blokken hout bij provinciehuis Friesland

Voor het provinciehuis van Friesland zijn er woensdagochtend 950 blokken hout gestort. De organisatie Wolvenhek Fryslân wil hiermee extra aandacht vragen voor hun verzoek om een 150 kilometer lang hek tussen Drenthe en Friesland te plaatsen. De 950 blokken staan voor de 950 dieren die volgens de organisatie door wolven zijn gedood.

Het hek zou wolven tegen moeten houden om Friesland in te komen en nog meer dieren te doden. Op woensdagochtend is er daarom rond 7.30 uur hout op de straat voor het provinciehuis geleegd. "De straat was daardoor even afgesloten en de gemeente is hard bezig geweest om het hout weer op te ruimen," meldt de woordvoerder van de provincie Friesland.

De woordvoerder laat daarnaast weten dat de politie ook aanwezig was, maar er geen actievoerders bij stonden. De provincie zou niet op de hoogte zijn geweest van de actie. Het is onbekend of er mensen zijn aangehouden. Volgens de politie wordt er alleen bij een strafbaar feit actie ondernomen.

950 blokken hout

Johan Bouma, voorzitter van Wolvenhek Fryslân, was woensdagochtend zelf ook aanwezig bij het houtstorten. "Echte dode dieren konden we niet gebruiken, maar we hebben dat met 950 blokken hout proberen duidelijk te maken," vertelt hij in gesprek met Hart van Nederland. "Zo’n actie moet plotseling, want alleen zo maakt het indruk."

Naast de houtblokken stond er ook een spandoek naast de ingang van het provinciehuis. "In Friesland hebben de wolven al meer dan 950 gedood! En het gaat steeds sneller!".

De provincie is zich bewust van de zorgen over wolven en doet wat ze wettelijk moet doen. "Wij hebben een pot van 450.000 euro beschikbaar voor wolvenwerende maatregelen, daarvan is de helft van de pot inmiddels aangevraagd." Woensdag om 14.00 uur is er een gesprek tussen de organisatie en de provincie in het provinciehuis.