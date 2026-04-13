Omstreden wijkraadslid met AI-foto stapt alsnog op

Omstreden wijkraadslid met AI-foto stapt alsnog op

Vandaag, 18:23

Het Rotterdamse wijkraadslid Patricia Reichman legt alsnog haar functie neer na eerdere ophef. Ze kwam onder vuur te liggen door onder meer het gebruik van een bewerkte AI-foto en vragen over haar woonplaats.

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam na berichtgeving van het AD. Reichman werd gekozen namens Leefbaar Rotterdam in de wijk Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier, maar mocht die zetel uiteindelijk niet namens de partij innemen.

Waarom moest ze opstappen?

Volgens Leefbaar Rotterdam was er geen vertrouwen meer in samenwerking. "Er is gebleken dat zij niet de waarheid heeft gesproken over meerdere zaken, waardoor wat ons betreft een samenwerking onmogelijk is geworden", liet een woordvoerder eerder weten.

Zo waren er twijfels of Reichman daadwerkelijk in de wijk woont waar ze is gekozen. Ook gebruikte ze tijdens haar campagne een foto die met AI was bewerkt.

Eerst weigeren, nu toch weg

De partij riep haar eerder al op om vrijwillig afstand te doen van haar zetel, maar daar ging ze toen niet op in. Nu kiest ze er alsnog voor om zich terug te trekken.

Haar plek in de wijkraad wordt overgenomen door Tom Maas, de nummer twee op de kandidatenlijst van Leefbaar Rotterdam.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

