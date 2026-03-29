Ophef over foto net gekozen politica Rotterdam: is ze het of is ze het niet?

De verkiezing van een nieuw wijkraadslid in Rotterdam geeft wat commotie. De foto die is gebruikt van Patricia Reichman (59) bij de campagne, zou niet op haar lijken. Terwijl Reichman zelf beweert dat ze het wel is. Dat schrijft het AD.

Reichman werd vorige week verkozen om voor Leefbaar Rotterdam in de wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier te gaan. Meerdere wijkbewoners namen contact op met het AD, omdat ze zich verwonderden over de foto’s van de kandidaat. Een stond op de officiële gemeentelijke kandidatenlijst en de andere in een wijkkrant. Niet alleen zou de foto in de wijkkrant helemaal niet op de politica lijken, ook zou ze volgens buurtbewoners niet eens in de wijk wonen.

Royement

Reichman zegt zelf dat ze wel op beide foto’s staat. "Die foto in de wijkkrant had een te lage resolutie, toen heb ik de foto door een internetprogramma gegooid om de pixels te verhogen. Het is gewoon mijn foto, ik ben dat echt. Op dit moment zie ik er wat anders uit, maar dat komt door medicijngebruik. Dat is binnenkort afgelopen."

Leefbaar Rotterdam zegt de situatie te betreuren. "Dit is natuurlijk heel pijnlijk," zegt partijvoorzitter Pieter van Hoof tegen het AD. "We moeten ingrijpen, want hier kloppen duidelijk een paar dingen niet." De partij vroeg het nieuwe wijkraadslid om vrijwillig haar zetel op te geven, maar daar gaat ze niet op in. "Dat betekent dat we afstand van haar zullen nemen. Waarschijnlijk gaan we over tot royement. Dan kan ze zelfstandig verder in de wijkraad, maar wij verbinden onze naam niet meer aan haar."