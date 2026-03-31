Raadslid Rotterdam moet zetel afstaan na AI-foto

De verkozen wijkraadslid Patricia Reichman, voor Leefbaar Rotterdam in Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier, mag haar zetel niet namens Leefbaar Rotterdam innemen. Dat meldt een woordvoerder van de lokale partij. Patricia weigert afstand te nemen van haar zetel.

"Er is gebleken dat zij niet de waarheid heeft gesproken over meerdere zaken, waardoor wat ons betreft een samenwerking onmogelijk is geworden", aldus de woordvoerder. Het verkozen wijkraadslid zou niet in de wijk wonen waar zij is verkozen, terwijl zij altijd tegen haar partij heeft gezegd van wel. Ook zou de kandidaat bij een wijkkrant een foto hebben aangeleverd die met AI is gemaakt.

Weigeren

De lokale partij heeft Patricia gevraagd afstand te nemen van haar zetel, maar dat heeft zij geweigerd. De woordvoerder laat weten dat het wijkraadslid haar zetel wel mag innemen, maar niet namens de partij.