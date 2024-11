Bewoners Friese dorpen roepen zichzelf uit tot vrijstaat om azc te weren

De Friese dorpjes Oudehorne en Nieuwehorne zijn vrijdag door dorpsbewoners/tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum uitgeroepen tot 'Vrijstaat Schoterland'. Eerder werd al een stille tocht gehouden en zetten inwoners hun huizen symbolisch 'te koop'. Met deze nieuwe actie splitst het dorp zich zogenaamd af van de gemeente Heerenveen.

Door het hele dorp hangen vlaggen en staan borden, waarmee de inwoners hun stem laten horen. Ze willen benadrukken dat deze actie 'niet racistisch van aard is'. "Maar ons dorp is gewoon te klein. Er is niks te doen en de scholen en huisartsen zitten al voor. Wat doe je de mensen aan?"

Geluk en veiligheid

Eerder zou er aan de inwoners beloofd zijn dat de nieuwe huizen voor starters en ouderen zouden zijn. Nu gaan de toekomstige woningen gebruikt worden als azc. "Ik vind echt dat ze wel een goed plekje moeten hebben. Maar ook als ik vanuit de buitenlanders zou denken, denk ik niet dat zij hier gelukkig worden, omdat wij hier niet veel voorzieningen hebben."

Ook gaat het de bewoners een beetje om de veiligheid van hun dorp. "We lezen alle rapporten van wat er gebeurt rondom de azc’s, dus dat roept bij ons ook vraagtekens op: hoe wordt dat hier geregeld?" Aankomende week neemt het college van bestuur van Heerenveen een besluit over de locatie van het azc.