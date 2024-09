Agema geeft toe: Nederland heeft ook nog voorraad oude mpox-vaccins

Nederland heeft ook nog een voorraad oude vaccins tegen het mpox-virus, geeft zorgminister Fleur Agema toe in een Kamerdebat woensdagmiddag. Dat zijn wel "lastige vaccins met veel bijwerkingen", zegt de PVV-minister, en ze heeft ze daarom niet meegeteld bij de vraag of Nederland vaccins aan getroffen landen in Afrika kan schenken.

Eerder op de dag liet de minister van Volksgezondheid nog weten geen vaccinaties te willen doneren, mede door de dreiging van een biologische aanval van Rusland, die het virus in bezit heeft. Daarom zou ze de 100.000 vaccins, waarvan al bekend was dat Nederland ze heeft, voor de zekerheid binnen de landsgrenzen willen houden.

Nick vertelde eerder bij Hart van Nederland over zijn ervaring met apenpokken:

2:17 Nick kreeg de apenpokken: 'Je hoeft je er niet voor te schamen'

De vaccins zijn van oudere makelij, van de zogeheten eerste generatie, en "je krijgt er lelijke plekken van, krassen op de huid", waarschuwt de minister.

Kamer onthutst

De Kamer dringt aan op een donatie aan landen in Afrika en reageert onthutst op de onthulling over een aanvullende voorraad. De verwarring over de voorraden spijt Agema, zegt ze.

Hoeveel doses de voorraad precies telt, moet geheim blijven, zegt Agema. Een van haar voorgangers meldde in 2019 dat Nederland genoeg van deze vaccins had om de hele bevolking in te enten.

ANP/Hart van Nederland