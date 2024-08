Nieuwe gevaarlijkere variant apenpokkenvirus duikt op in Zweden, moeten we ons zorgen maken?

Zweden meldde donderdag dat daar een nieuwe en gevaarlijkere variant van het apenpokkenvirus is vastgesteld. In de regio Stockholm bleek iemand besmet met de zogenoemde clade 1b. Dit is het eerste geval buiten Afrika. Moeten we ons in Nederland zorgen maken?

Het zou kunnen dat het virus in de komende tijd in Nederland opduikt, maar dat is volgens een woordvoerder van het RIVM koffiedik kijken. De nieuwe versie van mpox, ook bekend als het apenpokkenvirus, is nog niet in Nederland vastgesteld.

De Wereldgezondheidsorganisatie had woensdag de uitbraak van clade 1 (met de varianten 1a en 1b) in de Democratische Republiek Congo en in de buurlanden uitgeroepen tot een noodsituatie van internationaal belang.

Symptomen

Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

Mensen die het virus oplopen, krijgen 5 tot 21 dagen na de besmetting de eerste klachten. Ze kunnen dan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen.

Genezen vanzelf

Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf. De eerdere variant van virus ging in 2022 in Europa vooral rond onder mannen die seks hebben met mannen. De nieuwe variant wordt vooral doorgegeven door (hetero)seksueel contact.

Regionale gezondheidsdiensten krijgen de afgelopen dagen wat meer vragen over mpox. Die vragen komen vooral van mensen die op het punt staan naar Afrika te reizen en benieuwd zijn of ze voor vertrek een inenting kunnen krijgen. Het antwoord is nee, laat de overkoepelende GGD GHOR Nederland weten.

Volgens de GGD heeft Nederland een beperkte voorraad vaccindoses. Die zijn bedoeld voor mensen uit risicogroepen.

ANP