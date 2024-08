Internationale waarschuwing WHO na uitbraak apenpokken in Congo

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van apenpokken in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De ziekte komt sinds het voorjaar van 2022 ook in Nederland voor.

Nick uit Zaandam is een van de inmiddels ruim 1300 Nederlanders bij wie het apenpokkenvirus is vastgesteld. In 2022 vertelde hij over de ziekte en het stigma dat erop rust.

Het besluit om de situatie te bestempelen als een noodsituatie is genomen na advies van een zestienkoppige crisiscommissie die benadrukte dat wereldwijde samenwerking noodzakelijk is om de verspreiding van het virus te stoppen. WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus waarschuwde dat de situatie uiterst zorgwekkend is.

Hoogste waarschuwingsniveau

De zogenaamde 'public health emergency of international concern' (PHEIC) is het hoogste waarschuwingsniveau van de WHO. Het geeft aan dat er sprake is van een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid die zich mogelijk internationaal kan uitbreiden en om wereldwijde maatregelen vraagt.

Volgens Dimie Ogoina, voorzitter van de adviescommissie, is de huidige uitbraak uitzonderlijk. De ziekte verspreidt zich nu in verschillende Afrikaanse landen, en de kans is reëel dat deze zich verder zal verspreiden naar andere delen van de wereld. Deskundigen dringen aan op meer onderzoek om de verspreidingspatronen beter te begrijpen.

Appenpoken

Mpox, de nieuwe naam voor apenpokken, is sinds april bij 1306 mensen in Nederland vastgesteld, meldt het RIVM. Hoewel de ziekte vaak milder verloopt dan pokken, kunnen er wel pijnlijke symptomen en littekens ontstaan.

Wereldwijd zijn er dit jaar al 14.000 gevallen geregistreerd, met 524 sterfgevallen. Dit aantal ligt hoger dan het totale aantal gevallen van vorig jaar, wat de urgentie van de situatie onderstreept.

Sinds 2009 is een PHEIC zeven keer eerder uitgeroepen, onder andere voor ziekten als H1N1, polio, zika en een paar jaar geleden nog voor COVID-19.