Coalitieleiders praten verder over kabinetscrisis op landgoed De Zwaluwenberg

Het crisisoverleg tussen D66, VVD en CDA over de toekomst van het kabinet-Jetten is zaterdag hervat op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum. Premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) arriveerden iets na 11.00 uur om verder te praten over de politieke crisis. Ook de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen schuiven aan.

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Naast de drie bewindspersonen zijn ook D66-fractievoorzitter Jan Paternotte, VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans en CDA-leider Henri Bontenbal aanwezig. Het landgoed wordt vaker gebruikt voor belangrijke politieke onderhandelingen, bijvoorbeeld tijdens kabinetsformaties.

Toekomst kabinet onzeker

Jetten kondigde vrijdagavond aan dit weekend "fundamentele gesprekken" te willen voeren om de samenwerking op "inhoudelijk, politiek en persoonlijk" vlak te verbeteren. Hij hoopt op een "serieuze doorstart" van het minderheidskabinet. Dat is nodig, want na ruim acht uur crisisoverleg op het ministerie van Algemene Zaken bleek vrijdag dat de partijen nog altijd lijnrecht tegenover elkaar staan.

Vooral VVD-leider Yeşilgöz stelde zich hard op. Ze noemde het minderheidskabinet een "mislukt experiment" en vindt dat de koers te ver naar links is opgeschoven. Ze eist een "inhoudelijke correctie" en wil dat D66 en CDA niet langer op dezelfde manier samenwerken met linkse oppositiepartijen. Ook moet volgens haar worden overwogen om een extra rechtse partij bij het kabinet te betrekken.

De kabinetscrisis ontstond nadat D66 en CDA buiten de VVD om een akkoord sloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan. De VVD voelde zich daardoor overvallen en eiste een "fundamentele reset" van de samenwerking.