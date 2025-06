Steeds meer truckerscafés moeten stoppen, nu ook in Vlaardingen

Stel, je hebt lang gereden in je vrachtwagen en wilt even lekker wat eten en opfrissen. Dat kan voor vrachtwagenchauffeurs de laatste tijd steeds minder, ziet ook de ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Zo'n plek die nu weer verdwijnt, is een truckercafé in Vlaardingen, is te zien in bovenstaande video. Vijftig tot zestig chauffeurs kunnen daar straks niet meer terecht.

Eetcafé The Pittstop zit al jaren aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen en is zeker voor vrachtwagenchauffeurs een begrip geworden. Zowel buitenlandse als binnenlandse chauffeurs schuiven aan voor een hapje en drankje na een hele dag rijden. "Het grootste gedeelte van ons klantenbestand bestaat uit hen", vertelt kok Hans Klaucke. "Zonder hen redden wij het niet."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Dat is ook een onderdeel van het probleem. De gemeente Vlaardingen geeft per eind augustus geen ontheffingen meer, waardoor de vrachtwagens niet meer op de kade mogen staan. Dit komt doordat er plannen zijn om een keersluis te maken tegen het hoge water om overstromingen te voorkomen. Doordat de truckers er niet meer kunnen staan, zullen zij ook niet meer naar het café komen.

Met de gemeente is wel gekeken naar mogelijkheden voor een andere plek voor het café, maar daar zijn beide partijen niet uit gekomen. En dus is sluiten de enige optie. Dat is spijtig, aldus kok Hans. "Het café heeft echt een sociale functie. Dat ga ik enorm missen."

Meer verdwijnen

Het verhaal van The Pitstop staat niet op zichzelf. De reden waarom misschien wel, maar het is zeker niet het enige dat café dat verdwijnt, ziet ook ondernemersorganisatie TLN.