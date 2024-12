'Werkdruk, weinig waardering': waarom de dag van de vrachtwagenchauffeur echt nodig is

In de rubriek De Daghap gaat Hart van Nederland op zoek naar verhalen achter speciale dagen, denk aan dagen die ergens aandacht voor vragen. Deze week: de dag van de Vrachtwagenchauffeur.

De boodschappen, meubels of je gloednieuwe winterjas: zonder de vrachtwagenchauffeur komt dit nergens. De meeste vrachtwagenchauffeurs zijn van jongs af aan verliefd op hun baan en zetten zich in om allerlei goederen het land door te vervoeren. Op de Dag van de Vrachtwagenchauffeur worden de chauffeurs extra in het zonnetje gezet.

In 2020 werden vrachtwagenchauffeurs bij tankstations in het zonnetje gezet waar ze een broodje bal gratis kregen. Bekijk het in de video hierboven.

In 2019 werd de dag voor het eerst gevierd. De dag vindt altijd plaats op de tweede donderdag van december. Het is met de dag niet alleen de bedoeling om meer waardering voor chauffeurs te vragen, ook om het beroep meer onder de aandacht te brengen.

Voor wie is de Dag van de Vrachtwagenchauffeur bedoeld? Iedereen is vrij om (extra) waardering te uiten naar de vrachtwagenchauffeur. Bepaalde (transport)bedrijven zetten zich in om een presentje te geven.

(Geen) waardering op de weg

Volgens Emiel Flapper - ruim 30 jaar vrachtwagenchauffeur - is er vanuit de werkgever en de klant genoeg waardering. Hij geeft aan dat het probleem vooral tijdens de rit plaatsvindt: "Omdat wij natuurlijk hoger zitten, kunnen wij het sneller zien als er verderop file of een ongeluk of iets dergelijks is. Hierdoor anticiperen wij sneller op het verkeer. De auto's die achter je rijden waarderen dat niet altijd en doen koste wat kost alles eraan om ervoor te zorgen dat ze om je heen kunnen. Dat vind ik jammer."

Lars Walder, woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland, geeft aan dat TLN de dag vooral gebruikt om aandacht te vragen voor een groot probleem. "Chauffeurs zijn wettelijk verplicht om te rusten tijdens de rit. Hiervoor zijn speciale parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Hier zijn alleen te weinig van. Dat kan niet zo langer. Chauffeurs verdienen een dag om in het zonnetje gezet te worden."

Hoe ervaren vrachtwagenchauffeurs werkdruk? Uit een enquête van TransportEffect blijkt dat 80% van de (ondervraagde) vrachtwagenchauffeurs hoge werkdruk ervaart. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn regelgeving, verkeersdrukte, planning en de lengte van de werkweken. Mogelijke oplossingen zouden zijn: een betere planning (logischere route en puzes inplannen), het verminderen van de werkbelasting (minder adressen en kortere dagen), meer voorzieningen langs de weg en het trainen van de weerbaarheid van chauffeurs.

Volgens Aschwin Cannoo van TransportEffect is er altijd weinig respect voor chauffeurs geweest. "We zijn net de melkkoe van de samenleving, maar niemand ziet dit in. Zonder ons worden ziekenhuizen niet bevoorraad, kan de supermarkt niet open en kan jij je winterjas niet bestellen. In plaats van dat daar aandacht voor komt, komt er aandacht voor de zorg, wordt er gepraat over hoe zwaar het werk in de zorg is (geweest) en staan de chauffeurs in de schaduw."

Meer dan een broodje bal

Cannoo geeft aan dat een dag als vandaag vooral op commercieel vlak iets doet. "Bedrijven kunnen zo mooi laten zien hoe goed hun chauffeurs het hebben en hoeveel aandacht er voor ze is, terwijl dat, bij de meeste bedrijven, niet het geval is." Hij geeft aan dat het tijd is voor verandering en dat de chauffeurs het niet lang meer volhouden zo.

"Dat een tankstation de chauffeurs een gratis broodje bal aanbiedt is natuurlijk hartstikke leuk en aardig, maar daar los je het probleem niet mee op. De werkdruk neemt enorm toe. Vroeger kon je, als je 's morgens hard gewerkt had, in de middag naar huis. Werk je nu hard? Dan krijg je 's middags nog drie opdrachten. De werkgever ervaart druk van de opdrachtgever, de planner ervaart druk van de werkgever en de chauffeur ervaart druk van de planner. Die cirkel moeten we doorbreken", aldus Cannoo.