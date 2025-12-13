Wilders trapt 'azc-tour' af in Papendrecht: 'Het loopt de spuigaten uit'

Geert Wilders heeft zaterdagmiddag zijn landelijke ‘azc-tour’ afgetrapt in Papendrecht. De PVV-leider bezoekt de komende weken plaatsen waar een asielopvang wordt gerealiseerd en waar inwoners zich daartegen verzetten. Hoe kijken de bewoners van de Zuid-Hollandse plaats aan tegen het bezoek van Wilders, en hoe groot zijn de zorgen daar?

De politicus begint zijn bezoek bij een oliebollenkraam op het Marktplein en liep daarna door naar de kaasboer, die volgens PVV-lijsttrekker Nikita de Ruiter "al langere tijd overlast heeft van asielzoekers en andere mensen die rondhangen". In een nabij café gingen ondernemers en bewoners met Wilders in gesprek. De Ruiter, die de PVV in 2026 voor het eerst in de gemeenteraad hoopt te krijgen, zegt: "Mensen zijn het gewoon zat. Ik heb twee keer een petitie gehouden tegen de komst van de opvang, maar die kwam er toch. Toen is mijn interesse in de politiek ontstaan."

Mensen die op het bezoek van de politicus zijn afgekomen, vinden het ‘fantastisch’ dat Wilders hen een ‘hart onder de riem’ wil steken. En dat is volgens meerdere bewoners hard nodig. "Ik mag van mijn dochter in de avond niet alleen over straat. Ik ben niet bang en ook niet op mijn mond gevallen", zegt een oudere vrouw. "Vroeger durfde ik er nog wel iets van te zeggen en had ik ze nog vaak onder de duim, maar tegenwoordig is dat anders. Er wordt niet geluisterd naar ons. Wilders komt in ieder geval wel opdagen."

Nieuwe azc-locatie

Papendrecht krijgt begin 2026 een opvang voor tachtig alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan de Weteringsingel. Het COA en de gemeente sloten daar vorig jaar een bestuursovereenkomst over. De opvang vervangt een eerdere locatie die eind 2024 sloot. Met zo’n 35.000 inwoners zou Papendrecht volgens de Spreidingswet eigenlijk meer mensen moeten opvangen dan nu gebeurt.

Volgens een andere omstander zijn veel mensen in de buurt van de nieuwe azc-locatie tegen de komst van de asielzoekers. "Ik heb er zelf nu nog geen last van, maar ik vrees daar wel voor met de komst van de nieuwe locatie." Kan Wilders vanuit Den Haag daar nog iets aan doen? "Nee, dat denk ik niet. Het is een beetje voor de bühne. Er wordt niet naar ons geluisterd."

'Wat komt hij hier doen?'

Bij lokale partijen valt de komst van Wilders niet overal in goede aarde. Karel Spitsbaard van Onafhankelijk Papendrecht (OP) vraagt zich hardop af wat de PVV komt doen. "Het staat iedereen vrij om mee te doen aan de verkiezingen, maar wat kom je hier doen, behalve verdere verdeeldheid zaaien?" zegt hij. Volgens hem klopt het beeld van grote overlast niet: "We vangen al jaren mensen op en er zijn twee incidenten geweest. Dat de PVV stelt dat het hier ontzettend onveilig is, is gewoon niet waar."

De nieuwe locatie komt in winkelcentrum De Meent, dat al kampt met financiële problemen, leegstand en hangjeugd. Lokale bestuurders vrezen dat het beeld ontstaat dat de druk op het gebied alleen maar toeneemt. Spitsbaard: "Ik ben het eens met veel mensen dat de nieuwe locatie niet handig is gekozen. Die zorgen begrijp ik, maar de wet is duidelijk. Den Haag maakt de regels, wij voeren die uit."

" Daarnaast hebben we grotere problemen waar je Wilders niet over hoort." Als voorbeeld noemt hij jeugdzorg en veiligheid. "Ook hebben we aan de overkant Chemours zitten en hebben we last van de drukke A15. Daar hoor je hem niet over."

Lokale PVV is ambitieus

De PVV doet in 2026 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Papendrecht. De Ruiter mikt met haar lijst op negen zetels, al lijkt dat gezien de huidige verhoudingen een stevige ambitie. De huidige raad telt 23 zetels, waarbij lokale partijen PAB en OP nu de grootste zijn.

Naast Papendrecht doet de PVV ook in 39 andere plaatsen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.